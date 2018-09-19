Прочный смартфон Mi 8 White

Технические данные нового гаджета не отличаются от первоначальной комплектации Mi 8. Новая модификация Mi 8 получила набор памяти, состоящий из флэш-накопителя на 128 ГБ и 8 ГБ «оперативки». Производитель назначил цену в 3299 юаней (480 долларов). Столько же стоит конфигурация с 6 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего флэша.Ранее в магазинах КНР эта модель появилась в черном и синем окрасе. Сейчас у покупателей появилась возможность приобрести белый аппарат.О стоимости смартфона пока неизвестно.