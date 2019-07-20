Прочный смартфон от компании Ulefone Armor 6E

«Бронированный» корпус смартфона защищен по стандартам IP68 и IP69K — он способен выдержать 24-часовое погружение в воду на глубину 1 метра, не боится пыли и направленных струй воды. Специальные накладки по углам защитят смартфон при падении на твёрдую поверхность.За автономность устройства отвечает емкий аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 18 Вт и беспроводной зарядки Qi на 10 Вт. По заявлению производителя, он служит до 25 часов разговоров по телефону, а при умеренном использовании продержится до двух дней без подзарядки. Дополнительно гаджет оснастили модулем NFC для бесконтактных платежей.6,2-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + позволяет просматривать видео и фотографии в хорошем качестве. Для съемки предназначен двойной основной модуль на 16 и 2 Мп. Аппарат получил 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти. Его производительности достаточно для быстрой работы ОС и нескольких одновременно запущенных приложений, включая современные мобильные игры.Стоимость новинки составит 249 долларов.