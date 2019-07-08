Прочный телефон Hisense D6 с батареей 5400 мАч засветился на TENAA

Телефон Hisense D6 имеет прочную конструкцию и обладает большой батареей на 5400 мАч с поддержкой быстрой зарядки.

Hisense D6 имеет 5,99-дюймовый дисплей 1080 x 2160 с круглым вырезом для 16 МП камеры. На задней стороне 12 МП сенсор и сканер отпечатков пальцев. Под капотом находится восьмиъядерный процессор с частотой 1,8 ГГц.

Hisense D6 будет иметь 3 ГБ/4 ГБ/6 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ/64 ГБ/128 ГБ хранилища. Он также будет иметь слот расширения для дополнительных 128 ГБ памяти. Телефон работает под управлением Android 8.1 Oreo вместо Android 9 Pie. Hisense D6 Он имеет размеры 167,8 × 81,3 × 12,3 мм, вес 235 г и будет доступен в черным цвете. О доступности и ценообразовании пока не известно.