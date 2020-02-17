Прочность экрана Galaxy Z Flip оставляет желать лучшего

Заявление Samsung о том, что новый складной Galaxy Z Flip использует экран «Ultra Thin Glass», прозвучало как настоящий прорыв. До сих пор на складных смартфонах использовался пластик, который можно поцарапать даже ногтем.

Смартфон попал в руки JerryRigEverything для проведения ряда тестов на прочность, которые показали, что на дисплее UTG появляются царапины гораздо раньше, чем на реальном стекле. Это сопоставимо с с пластиковыми экранами Galaxy Fold и Motorola Razr. JerryRigEverything утверждают, что UTG может использовать гибридный пластичный полимер с примесью микроскопических частичек стекла.С тестом на прочность смартфон неплохо справился. Блогер пытался согнуть его, в результате немного отошли металлические рамки, а под конец треснуло стекло на задней панели. Но сам экран продолжил функционировать в штатном режиме. Несмотря на все выявленные недостатки, JerryRigEverything назвал Galaxy Z Flip «самым прочным сгибающимся смартфоном из тех, что он когда-либо видел».