Продано 300 000 смартфонов Honor 9X за один день

Бренд Honor похвастался успехами смартфона Honor 9X, который появился в продаже буквально сутки назад. Сообщается, что всего за день было продано более 300 000 устройств. Как оказалось, это рекорд среди всех смартфонов Honor, которые были когда-либо выпущены. Надо заметить, что столь удачному началу поспособствовал одновременный старт продаж на главных торговых площадках, вроде TMall и JD.com, а также в розничных магазинах. Глобальной целью Honor являются 20 миллионов проданных 9X и 9X Pro.

Напомним, что Honor 9X и Honor 9X Pro оснащаются предустановленным компилятором Ark, файловой системой EROFS, операционной системой Android 9 Pie, фирменным процессором Kirin 810, 6,59-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, боковым сканером отпечатков пальцев, выдвижной 16 Мп фронтальной камерой, а также аккумуляторами на 4000 мАч. Стандартная модель получила двойную тыльную камеру с датчиками на 48 Мп и 2 Мп, а старшая – модули на 48, 8 и 2 Мп.