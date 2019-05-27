Продано уже 10 миллионов смартфонов Redmi Note 7

Генеральный директор компании Xiaomi Лей Цзунь похвастался тем, что им удалось продать 10 миллионов смартфонов линейки Redmi Note 7. С момента начала продаж прошло 129 дней. Напомним, что с недавних пор в линейку Redmi Note 7 входят не только оригинальная модель и заряженная Note 7 Pro, но и Redmi Note 7S. А уже завтра принадлежащий Xiaomi бренд представит свои первые флагманские смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

Redmi Note 7 оснащается 6,3-дюймовым IPS LTPS дисплеем с разрешением 2340:1080 пикселей, яркостью 450 кд/кв.м, контрастностью 1500:1 и 84% цветового пространства NTSC, процессором Snapdragon 660, сдвоенной тыльной камерой с новым 48 Мп датчиком Samsung GM1 и 5 Мп вспомогательным сенсором, 13 Мп фронтальной камерой, аккумулятором на 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки от адаптера мощностью 18 Вт, портом USB-C и 3,5-мм разъемом для наушников.