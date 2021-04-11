Продажа Amazift Bip U Pro стартует с 14 апреля

Ранее Amazfit объявила цену на умные часы Bip U Pro в Индии. Теперь бренд объявила дату продажи в стране.

Согласно посту из официального аккаунта бренда Индии в Twitter, старт продаж умных часов Amazift Bip U Pro начинаются с 14 апреля в Индии. Часы будут доступны в трех цветах - розовом, черном и зеленом за 4999 фунтов стерлингов.

Умные часы имеют квадратный дисплей размером 1,43 дюйма, IPS панель с защищенным изогнутым стеклом 2.5D, защитное покрытие от отпечатков пальцев, цветовую гамму NTSC с покрытием 72% и разрешение экрана 320 x 320 пикселей. В часах есть биологический оптический датчик BioTracker 2 PPG, акселерометр, гироскоп, геомагнитный датчик, микрофон и встроенный чип GPS.

Другие особенности этого Bip U Pro включают аккумулятор 230 мАч, время автономной работы до 9 дней (обычно) и 5 ​​дней (интенсивное использование), более 60 спортивных режимов, отслеживание менструального цикла, Bluetooth 5.0 для подключения. Работают Amazift Bip U Pro под управлением ОСРВ и поддерживает устройства iOS 10.0 / Android 5.0.