Продажи Apple MacBook в третьем квартале выросли на 10%

Согласно недавнему отчету Strategy Analytics, продажи ноутбуков Apple MacBook в третьем квартале 2021 года выросли на 10% по сравнению с 2020 годом. Apple, по всей видимости, отгрузила около 6,5 миллионов ноутбуков MacBook в третьем квартале 2021 года, продажам способствовал MacBook Air с процессором M1.

Чираг Упадхьяй, отраслевой аналитик, сказал: «Обновление коммерческих клиентов началось, когда некоторые сотрудники вернулись к личной работе с целью повышения производительности. Спрос на образование включая потребительский был лучше на развитом рынке, поскольку возвращение к университетским скидкам дало потребителям вескую причину для обновления. Стоит отметить, что нехватка компонентов и рост цен на производство задержали выполнение некоторых заказов для многих поставщиков. Другими словами, поставки могли быть еще больше». С недавним выпуском новых ноутбуков MacBook Pro от Apple компания ожидает увидеть еще один рост продаж ноутбуков в следующем квартале.