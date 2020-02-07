Продажи Apple Watch обошли все швейцарские бренды часов

Согласно исследованию, продажи Apple Watch превзошли всю швейцарскую часовую индустрию за первый финансовый квартал 2020. Компания Apple отлично справилась со своими задачей, обратив внимание на молодых потребителей, увлеченных инновационными гаджетами. Кроме того, продажи традиционных швейцарских часов снизились на 13% с 2018 года.

Согласно отчету, Apple продала 31 миллионов часов по всему миру в 2019 году и по сравнению со всеми швейцарскими брендами вместе, которые продали 21 миллионов часов за тот же период.