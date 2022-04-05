Продажи Galaxy S22 падают из-за скандала с занижением производительности

Для сравнения, первоначальный уровень субсидий был на уровне 150 000 вон, что составляет треть от текущей суммы. Изменение субсидий было согласовано между Samsung и операторами связи. В то время как в падении спроса обвиняют GOS (дросселирование в некоторых играх и приложениях), один анонимный представитель оператора связи так не считает: «Есть мнение, что проблема с занижением производительности негативно влияет на продажи S22, но явного снижения объемов продаж нет. Спрос на устройства есть не только у тех, кто играет в игры, но и у тех, кто в игры не играет. Были разногласия по поводу данной функции, но есть два бренда смартфонов высокого класса — серия Galaxy S от Samsung и iPhone от Apple — поэтому мы не видим явного снижения продаж устройств Galaxy».