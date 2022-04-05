Продажи Galaxy S22 падают из-за скандала с занижением производительности

Похоже, скандал с занижением производительности серьезно подмочил имидж серии Galaxy S22 в Южной Корее. The Korea Times сообщает, что операторам-партнерам Samsung пришлось значительно увеличить субсидии, чтобы не допустить падения продаж. KT и LG Uplus теперь предлагают субсидию в размере 450 000 вон для Galaxy S21 и 500 000 вон для Galaxy S22+ с некоторыми планами. Galaxy S22 Ultra уже получал субсидии в размере 500 000 южнокорейских вон с прошлого месяца.

Для сравнения, первоначальный уровень субсидий был на уровне 150 000 вон, что составляет треть от текущей суммы. Изменение субсидий было согласовано между Samsung и операторами связи. В то время как в падении спроса обвиняют GOS (дросселирование в некоторых играх и приложениях), один анонимный представитель оператора связи так не считает: «Есть мнение, что проблема с занижением производительности негативно влияет на продажи S22, но явного снижения объемов продаж нет. Спрос на устройства есть не только у тех, кто играет в игры, но и у тех, кто в игры не играет. Были разногласия по поводу данной функции, но есть два бренда смартфонов высокого класса — серия Galaxy S от Samsung и iPhone от Apple — поэтому мы не видим явного снижения продаж устройств Galaxy».
Стала известна цена смартфона Realme 9 Pro…
Стала известна цена смартфона Realme 9 ProСетевые источники поделились подробностями о релизе смартфонов Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+ 5G, которые е…
Google Pay будет поддерживать криптовалюту…
Google Pay будет поддерживать криптовалютуGoogle продолжает работать над Google Pay, стремясь сделать его всеобъемлющим приложением для всех ваших …
ZTE nubia Z40 Pro получит магнитную беспроводную зарядку…
ZTE nubia Z40 Pro получит магнитную беспроводную зарядкуZ40 Pro от nubia скоро будет официально представлен, и мы уже получили четкое представление о ключевых ха…
Зарядное устройство Realme мощностью 200 Вт появилось раньше…
Зарядное устройство Realme мощностью 200 Вт появилось раньшеВице-президент Realme, Мадхав Шет рассказал в эксклюзивном интервью в октябре прошлого года, что технолог…
Realme GT Neo 3 получит 150-Вт зарядку …
Realme GT Neo 3 получит 150-Вт зарядку Компания Realme официально подтвердила информацию о том, что смартфон Realme GT Neo 3 первым на рынке пол…
Спецификации серии Vivo X80 просочились в интернет…
Спецификации серии Vivo X80 просочились в интернетНесколько месяцев назад Vivo официально выпустила смартфоны серии Vivo X70 по всему миру, и теперь кажетс…
Oppo сталкивается с нехваткой устройств Oppo Find N на фоне …
Oppo сталкивается с нехваткой устройств Oppo Find N на фоне Oppo Find N был представлен менее месяца назад, и первая партия сразу же была распродана. Спрос на складн…
Microsoft Surface Duo замечен под управлением Windows 11 на …
Microsoft Surface Duo замечен под управлением Windows 11 на В этом месяце стало известно, что Microsoft наконец-то представила обновление ОС Android 11 для своего см…
Сравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 12 Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкойОбзор vivo V23. Смартфон с 50МП селфи камерой и фотохромной крышкой
Обзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплейОбзор vivo V23e. Стиль, автономность, 50 Мп фронтальная камера и яркий дисплей
Обзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумуляторомОбзор Itel Vision 2s. Недорогой смартфон с NFC и емким аккумулятором
Сравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13Pro Max 256GB и OnePlus 9 Pro 8/256GB. Тест камеры, автономность и оснащение
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor