Продажи Galaxy S23 Ultra стартовали до его анонса

Стоит напомнить, что уже завтра, первого февраля, компания Samsung проведёт свою официальную презентацию, в ходе которой представит линейку флагманских смартфонов, а также умные часы, наушники, ноутбуки и, вероятно, даже планшеты нового поколения. Безусловно, удивить нас этой презентацией будет крайне тяжело, потому что компания не сумела держать устройства в тайне и прямо сейчас мы примерно понимаем, как именно будет выглядеть то или иное устройство, какие там будут характеристики и всё в таком духе. Но оказалось, что компания допустила ещё одну крупную ошибку, потому что уже сегодня Galaxy S23 Ultra появился в некоторых магазинах в продаже. Точнее, это просто выставочный экспонат, который позволяет потенциальным покупателям посмотреть на гаджет и пощупать его.

Вероятно, данный стенды должны были открыться только завтра, но их открыли сегодня. Соответственно, уже сейчас, за день до официальной презентации, жители некоторых стран могут пойти в торговые центры и посмотреть на новые флагманские устройства. Это просто ужас на самом деле, потому что получается, что компания ужасно относится к секретности своих устройств и не может сохранить даже достаточно банальные вещи под замком. Это плохо, потому что некоторые производители за счёт эффекта неожиданности могут продавать больше своих устройств, либо же они получают возможность оставить конкурентов далеко позади хотя бы на какой-то период времени. Но Samsung просто показала всему миру особенности новых гаджетов задолго до релиза.