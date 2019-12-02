Продажи Huawei FreeBuds 3 стартуют в России 7 декабря

Впервые представленные на IFA 2019, Huawei FreeBuds 3, поступят в продажу в России 7 декабря.

Напомним, FreeBuds 3 - это беспроводные наушники с активным шумоподавлением. Они получили чипсет Kirin A1, который поддерживает Bluetooth 5.1 и обеспечивает независимую передачу звука на отдельные наушники.

Новинка имеет 14 - миллиметровые динамические драйверы и басовую трубку для улучшения звучания низких частот. За работу отвечает батарея, которая прослужит до 4 часов без кейса и до 20 часов при подзарядке с помощью него. Чехол поддерживает беспроводную зарядку. Huawei FreeBuds 3 можно будет приобрести за 11 000 рублей в черном и белом цвете.