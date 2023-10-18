Продажи MacBook упадут на 30% в текущем году

По прогнозам инсайдеров, Apple не планирует выпускать новые модели MacBook в текущем году, что, по оценкам многих крупных аналитиков данного рынка, приведёт к значительному снижению поставок в четвёртом квартале 2023 года. Однако ситуация может улучшиться в 2024 году, так как ожидается анонс новых версий ноутбуков с процессорами M3. Вот только удар всё равно будет слишком существенным для конечного отчёта о продажах. Аналитик TF International Securities Минг-Чи Куо в своём блоге заявил, что поставки MacBook в четвёртом квартале текущего года снизятся на 35 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Даже выпуск 15-дюймовой версии MacBook Air не смог поднять поставки, хотя многие были уверены, что компания сделает упор на этот ноутбук и в конечном итоге он будет пользоваться высоким спросом на рынке.

Так что в конечном итоге поставки MacBook в этом году, по сравнению с 2022 годом, должны снизиться на 30 процентов, и Apple сможет продать всего 17 миллионов устройств в 2023 году. Вероятно, производитель тоже понимает, что такое резкое падение прибыли приведёт к негативным последствиям, потому что крупным инвесторам и владельцам акций Apple очень не нравится тот факт, что продажи и прибыль падают, хотя у компании вроде как лучшие ноутбуки на рынке. Соответственно, придётся что-то с этим делать и как-то повышать уровень продаж в следующем году. Возможно, благодаря более производительному процессору нового поколения М3.
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