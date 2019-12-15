Продажи Redmi K20 и Redmi K20 Pro бьют рекорды

Компания Xiaomi поделилась успехами продаж смартфонов Redmi K20 и Redmi K20 Pro.

По словам компании, смартфоны Redmi K20 и Redmi K20 Pro с момента их анонса в мае 2019 года компания Xiaomi отгрузила по всему миру больше 4.5 млн устройств.

Компания Xiaomi надеется что, новый представленный ими смарфон Xiaomi Redmi K30 ждет такой же успех. Так как новинка вышла в двух версиях: с поддержкой 4G и 5G. 4G-версия работает на процессоре Snapdragon 730G, а модель с 5G на более мощном чипе Snapdragon 765G.