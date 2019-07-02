Продажи Samsung Galaxy A80 стартуют в июле

Обнародованный еще в апреле, Galaxy A80 пропустил свой первоначальный запуск на рынок как минимум на месяц. Galaxy A80 - первый смартфон Samsung с новым дизайном Infinity - это устройство среднего класса, когда речь заходит об аппаратном обеспечении.

Samsung Galaxy A80 имеет интересную вращающуюся трехкамерную и аппаратную конфигурацию, которая значительно превосходит стандартные телефоны среднего класса. Телефон оснащен восьмиъядерным процессором Qualcomm Snapdragon 730 с тактовой частотой 2,2 ГГц в сочетании с 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти. Кроме того, он питается от щедрой батареи 3700 мАч. Galaxy A80 должен был быть запущен в Азии, Австралии, Китае, Европе, Гонконге, на Ближнем Востоке, в Новой Зеландии и России по ориентировочной цене в 650 евро в июле.