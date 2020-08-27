Продажи Xiaomi в Индии растут

В последнее время крупные производители смартфонов, да и в целом электроники, стали весьма активно работать в направлении Индии, так как этот рынок очень интересен за счет количества местных жителей. Например, даже компания Xiaomi, которая ранее привлекала аудиторию Китая, наблюдает рост прибыли именно на рынке Индии, хотя производитель даже не фокусировался в этом направлении. Вероятно, в ближайшем будущем компания сделает акцент на местный рынок, чтобы продавать больше своих доступных смартфонов, которые очень нравятся аудитории. Все же в Индии жители не хотят покупать смартфоны по тысяче долларов, им больше нравятся доступные гаджеты с хорошей производительностью и прочими бонусами. Вот об этих устройствах Xiaomi и думает.

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