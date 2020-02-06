Продажи часов Apple обогнали всю швейцарскую часовую индустрию

Apple не сообщает официальные данные о продажах Apple Watch, поэтому Strategy Analytics собирает данные от розничных партнеров и поставщиков, чтобы составить оценки. На основании собранной информации в 2019 году было выпущено 31 миллион единиц, что на 10 миллионов больше, чем у всех комбинированных швейцарских часовых брендов, включая Swatch, Tissot и Tag Heuer.

По оценкам, в прошлом году Apple Watch продемонстрировали 36-процентный рост по сравнению с 2018 годом, когда было продано 22,5 миллиона единиц. Швейцарская часовая индустрия, напротив, сократилась на 13 процентов в 2019 году, упав с 24,2 миллиона до 21,1 миллиона.

Neil Mawston, исполнительный директор Strategy Analytics, пишет, что аналоговые наручные часы остаются популярными среди пожилых потребителей, молодые покупатели предпочитают умные часы.

Некоторые швейцарские часовые бренды вышли на рынок умных часов, в частности Tag Heuer с его Connected and Connected Modular 41 и Montblanc с Summit 2, но все они удваивают или утраивают цену, и не могут сравниться с Apple Watch, когда дело доходит до программного обеспечения и функций.