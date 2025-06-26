Представлен часы Garmin Quatix 8

Компания Garmin выпустила премиальные умные часы Quatix 8, которые предназначены для моряков. Новинка характеризуется размерами 47 мм и 51 мм, 1,4-дюймовым AMOLED-экраном с сапфировым стеклом, титановым безелем, корпусом из армированного волокном полимера, металлической тыльной крышкой, новым датчиком внешней освещенности, термостойкостью, ударопрочностью, водонепроницаемостью 10 АТМ, модулем GPS, светодиодным фонариком с регулируемой яркостью и красным сигнальным огнем, множеством полезных функций для моряков (информация о глубине воды, скорости направлении и ветре, предустановленными приложениями для парусного спорта), функциями отслеживания показателей здоровья и физической активности, поддержкой 80 видов спорта, автономностью до 16 и до 29 дней соответственно. Часы оценены в 1200 и 1300 долларов в зависимости от размера.