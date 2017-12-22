Продажи динамика AM51 ожидаются в первых числах наступающего года

Компания Huawei представила яркий Bluetooth-динамик с защитой от влаги. Аппарат оснастили встроенным микрофоном и весит динамик около 190 грамм. Заявленная мощность составляет 3,5 Вт. Пользователи смогут принимать и совершать голосовые вызовы посредством громкой связи. Питание аккумулятора обеспечит батарея ёмкостью на 700 мА.ч. Покупатели смогут выбирать между ярким красным и синим вариантами цветового исполнения. В продажу новинка AM51 поступит в первых числах наступающего года по цене в 30 долларов США.