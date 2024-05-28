Продажи iPhone в Китае резко выросли

Несколько недель назад Тим Кук, генеральный директор компании Apple, предсказал значительный рост продаж смартфонов iPhone на некоторых мировых рынках, включая Китай, и оказался прав. Отчет Китайской академии информационных и коммуникационных технологий показывает, что поставки смартфонов иностранных брендов в апреле выросли на 52% — и большинство из этих смартфонов на территории Китая имеют логотип компании Apple. И хотя точное количество проданных устройств неизвестно, поставки iPhone в прошлом месяце значительно увеличились — это довольно важное для компании улучшение, которая на протяжении достаточно длительного времени активно теряла долю рынка в том числе в Китае. Собственно, специалисты отмечают, что это восстановление Apple после значительного падения на 37% в первые два месяца 2024 года.

Более того, аналитики на тот момент уверенно утверждали, что показатели Apple продолжат снижаться, но, как оказалось, они ошибались. Впрочем, ничего невероятного на самом деле не произошло — просто компания Apple достаточно активно предлагает различного рода скидки вплоть до 320 долларов, так что пользователи получают дополнительный стимул к приобретению смартфона нового поколения. Примечательно, что массовые скидки были представлены после того, как Huawei выпустила в продажу новую серию смартфонов Pura 70 на местном рынке. На тот момент компания Huawei обошла Apple и теперь является вторым по величине брендом смартфонов в Китае, уступая только своей бывшей дочерней компании Honor.
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