Продажи ноутбуков Apple рухнули на 40%

Согласно последней статистике, опубликованной американскими аналитиками рынка электроники, замедление экономики негативно сказалось на продажах компьютеров Mac компании Apple, и в сравнении с аналогичным периодом прошлого года бизнес этой компании сократился на 40 процентов. По последним данным, опубликованным в IDC, в первом квартале 2022 года компания Apple отправила 6,9 миллиона компьютеров Mac и получила долю рынка в 8,6 процента, уступая Dell, HP и Lenovo. К сожалению, в первом квартале 2023 года произошло падение продаж на 40 процентов, и доля рынка Apple сократилась до 7,2 процента. Хотя все пять производителей отметили замедление своего бизнеса за весь 12-месячный период, технологический гигант Купертино испытал наибольшие потери.

Это могло быть причиной того, почему Apple остановила производство чипов M2, но количество отправок компании может быть возрождено с появлением M3, который, как говорят, будет реализован в большом 15-дюймовом MacBook Air. Эти статистические данные показывают, что подъём, который почти все компании испытали во время пандемии коронавируса, подошёл к концу. Кроме того, помимо сокращения спроса, взлетающей инфляции и многого другого, другим фактором, который мог способствовать снижению спроса на Mac, было отсутствие различий между моделями Pro. Компания лишь слегка повысила производительность ноутбука, но не внесла каких-либо серьёзных изменений, так что и желания его покупать у пользователей не возникло.
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