Продажи серии iPhone 17 бьют все рекорды

Компания Apple продолжает находиться на подъёме после запуска серии iPhone 17, которая получила преимущественно положительные отзывы. Основными факторами успеха стали впечатляющие характеристики и увеличенный объём памяти базовой модели, появление ультратонкого iPhone 17 Air, а также доработанные версии Pro и Pro Max. Эта волна энтузиазма помогла корпорации из Купертино достичь рекордных показателей — Apple зафиксировала лучший третий квартал в своей истории. Аналитическая компания Omdia опубликовала свежий отчёт о тенденциях на мировом рынке смартфонов. Согласно данным исследования, глобальные поставки смартфонов в третьем квартале 2025 года выросли на 3 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что свидетельствует о возвращении роста отрасли.

«Возросший спрос подчёркивает важность правильного позиционирования линейки продуктов, и серия iPhone 17 здесь стала ярким примером. Базовый iPhone 17 превзошёл ожидания по продажам благодаря увеличенному объёму памяти при сохранении прежней цены, а обновлённые iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max продолжают пользоваться популярностью по всему миру. Продажи iPhone Air пока остаются умеренными, но его маркетинговая эффективность впечатляет — устройство выступает в роли технологической испытательной площадки, потенциально подготавливая Apple к новым форм-факторам в будущем». Так что неудивительно, что компания довольна релизом новинки и наращивает мощности.
