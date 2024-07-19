Продажи складных смартфонов Samsung сильно упали

Совсем недавно на презентации Galaxy Unpacked 2024 были представлены новые смартфоны Samsung Galaxy Z Fold 6 и Z Flip 6, которые получили минимальное обновление корпуса и новые функции на базе искусственного интеллекта. И согласно данным информационного издания ZDNet Korea, компания Samsung Electronics сегодня сообщила, что предзаказы на эти смартфоны, проводившиеся с 12 по 18 июля, составили 910 000 единиц. Стоит отметить, что это данные по локальному рынку, а не мировому. Но если сравнить эти данные с предыдущим поколением, то ситуация на самом деле не настолько уж положительная. Дело в том, что Galaxy Z Flip 5 и Fold 5 за тот же период были проданы тиражом в 1,02 миллиона единиц. То есть всего за год снижение продаж смартфонов компании составило свыше 110 тысяч.

С другой стороны, хотя количество проданных смартфонов в период предзаказов значительно снизилось по сравнению с прошлым годом, продажи всё равно достаточно высокие, особенно на фоне текущих глобальных экономических условий. Более того, из-за роста цен на компоненты Galaxy Z Flip 6 и Fold 6 оказались дороже предыдущей серии, что дополнительно оттолкнуло некоторых потенциальных покупателей. С другой стороны, прибыль, которую компания потеряла на предварительных заказах, Samsung вполне может отбить на реализации подписки на искусственный интеллект в 2025 году, когда Galaxy AI перестанет быть бесплатным. Тогда компания начнёт продавать немало подписок и собирать приличную кассу.