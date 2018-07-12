Продажи смартфона Oppo A5 стартуют 13 июля

Компания Oppo выпустила недорогой смартфон A5 с ОС Android 8.1 Oreo. Аппарат получил 6,2-дюймовый экран с разрешением 1520 на 720 точек. В основе устройства лежит процессор Snapdragon 450, разработанный компанией Qualcomm. В тыльной части корпуса установлена сдвоенная камера. В её составе объединены датчики с 13 и 2 млн пикселей. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 4230 мА.ч. В продажу гаджет выйдет 13 июля. Приобрести новинку можно будет в голубой и розовой расцветке по цене 225 долларов.