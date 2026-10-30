Продажи смартфонов упали на 20%

Согласно новому отчёту исследовательской компании Omdia, мировые поставки смартфонов в третьем квартале 2026 года сократились на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За квартал производители отгрузили в общей сложности 254,7 миллиона устройств. Аналитики отмечают, что это самый низкий показатель поставок для третьего квартала с 2012 года — одной из главных причин спада стало повышение цен на смартфоны. Лидером мирового рынка осталась Samsung, поставившая 57,8 миллиона устройств. При этом показатель компании снизился на 5% в годовом исчислении, а на втором месте расположилась Apple с результатом 56,5 миллиона iPhone. Ей удалось сохранить объёмы поставок на уровне третьего квартала прошлого года.

Третью строчку заняла Xiaomi, отгрузившая 30,7 миллиона смартфонов — это на 29% меньше, чем годом ранее. Четвёртое место досталось Oppo с результатом 23,4 миллиона устройств и падением на 39%. Замыкает пятёрку лидеров vivo, поставившая 19,3 миллиона смартфонов, что на 33% меньше показателя третьего квартала 2025 года. По данным Omdia, на фоне дефицита компонентов производители всё активнее сосредотачиваются на наиболее прибыльных рынках и ключевых продуктах. Компании пересматривают конфигурации оперативной и встроенной памяти, а также сокращают модельные линейки, чтобы сдерживать рост расходов и сохранять рентабельность. Но, конечно, это негативно сказывается на общих объёмах проданных устройств, особенно в Китае.
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