Продажи смартфонов упали на 20%

Третью строчку заняла Xiaomi, отгрузившая 30,7 миллиона смартфонов — это на 29% меньше, чем годом ранее. Четвёртое место досталось Oppo с результатом 23,4 миллиона устройств и падением на 39%. Замыкает пятёрку лидеров vivo, поставившая 19,3 миллиона смартфонов, что на 33% меньше показателя третьего квартала 2025 года. По данным Omdia, на фоне дефицита компонентов производители всё активнее сосредотачиваются на наиболее прибыльных рынках и ключевых продуктах. Компании пересматривают конфигурации оперативной и встроенной памяти, а также сокращают модельные линейки, чтобы сдерживать рост расходов и сохранять рентабельность. Но, конечно, это негативно сказывается на общих объёмах проданных устройств, особенно в Китае.