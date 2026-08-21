Продажи смартфонов в Европе рухнули до уровня 2023 года

В Западной Европе ситуация оказалась «относительно лучше» благодаря заметному росту поставок Apple и небольшому увеличению показателей Samsung. Восточная Европа, напротив, столкнулась с более серьёзным спадом из-за сокращения спроса на бюджетные смартфоны. Аналитики Counterpoint ожидают, что в ближайшее время поставки продолжат снижаться — запасы устройств сокращаются, а сильнее всего от этого, вероятно, пострадает бюджетный сегмент. При этом улучшений ситуации ожидать в ближайшее время не стоит — производители памяти наращивают производственные мощности, но делают ставку в большей степени на памяти для центров обработки данных. В случае со смартфонами значительного улучшения пока что не планируется, так что стоит подождать, пока ситуация нормализуется — только тогда смартфоны слегка упадут в цене. Но это будет даже не в следующем году.