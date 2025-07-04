Продажи умных часов продолжают падать, но только не в Китае

Ситуация на мировом рынке умных часов остаётся напряжённой — по данным аналитиков Counterpoint, индустрия фиксирует уже пятый квартал подряд с отрицательной динамикой. Например, во втором квартале 2025 года глобальные поставки смарт-часов сократились ещё на 2% в годовом выражении. Однако на фоне общего спада Китай, напротив, демонстрирует бурный рост — объём поставок смарт-часов в стране вырос на 37% по сравнению с прошлым годом. Эксперты называют две основные причины падения мирового рынка. Первая — снижение спроса на часы Apple, а вторая — заметное и устойчивое замедление роста в Индии, которая ранее считалась одним из главных драйверов сегмента. Несмотря на снижение, Apple остаётся лидером рынка с 20% долей, хотя её поставки упали на 9%.

На втором месте — Huawei, которая увеличила поставки на 53%, а следом идёт Xiaomi, поднявшаяся с 6% до 10% мирового рынка, также с ростом 53%. А вот Samsung пострадала сильнее всего — её доля снизилась почти на 23%, с 9% до 7%. Аналитики также отмечают изменение потребительских предпочтений — покупатели всё чаще выбирают более дорогие и функциональные устройства. Сегмент часов в диапазоне 100–200 долларов вырос на 21%, тогда как доступные модели дешевле 100 долларов упали на 17%. В долгосрочной перспективе аналитики Counterpoint ожидают небольшое восстановление рынка — к концу 2025 года рост может составить около 3%. Но это будет реализовано исключительно благодаря приросту продаж в Китае, где носимая электроника переживает бум.
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