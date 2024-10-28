Продажу iPhone 16 запретили в Индонезии

Сегодня официальное правительство Индонезии фактически запретило продажу и использование устройств серии iPhone 16 и Apple Watch 10 серии в стране. Запрет был введён из-за того, что компания Apple не выполнила свои инвестиционные обязательства в Индонезии — компания ранее обещала вложить более 1,71 триллиона индонезийских рупий (около 109 миллионов долларов) в местные научно-исследовательские центры, но не выполнила данное обещание, что было крайне негативно воспринято правительством страны. По последним данным, Apple вложила 1,48 триллиона рупий (около 95 миллионов долларов) в формате инвестиций, то есть она не добралась до обещанной отметки всего на 6 миллионов долларов, что заставило Министерство промышленности Индонезии заблокировать выдачу сертификатов IMEI для устройств iPhone 16 и Apple Watch 10.

При этом государственное информационное агентство Antara уточнило, что туристам и членам экипажей авиалиний разрешено привозить и использовать до двух устройств iPhone 16 серии в Индонезии, но продавать их в стране запрещено, так как это будет нарушением ограничений. Но, вероятно, ситуация всё же временная — производитель, скорее всего, решит данный вопрос на достаточно высоком уровне, инвестировав необходимые средства в страну. Всё же Индонезия является достаточно крупной страной и терять такой рынок из-за 6 миллионов долларов явно компания не захочет. Будем следить за ситуацией, чтобы узнать все детали разбирательства.