Продукты be quiet! получают полную поддержку SignalRGB

SignalRGB доступен в бесплатной базовой версии, которая предлагает полное управление RGB и специальные световые эффекты для совместимых устройств ARGB, включая вентиляторы, материнские платы, модули памяти, клавиатуры, мыши, гарнитуры, мониторы и многое другое. SignalRGB Pro, доступный по подписке, предлагает дополнительные возможности, предназначенные специально для энтузиастов аппаратного обеспечения и геймеров. Среди них управление вентиляторами, мониторинг оборудования, расширенные световые эффекты, специальные игровые интеграции и визуализаторы звука. Продукты ARGB подключаются к совместимому контроллеру без дополнительного программного обеспечения или драйверов.