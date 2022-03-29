Продукты be quiet! получают полную поддержку SignalRGB

be quiet!, немецкий производитель компонентов для ПК премиум-класса, рад сообщить, что все продукты в его портфолио с RGB-светодиодами теперь поддерживаются SignalRGB, разработанной калифорнийской компанией WhirlwindFX. Это программное решение имеет один из самых больших наборов функций на рынке для синхронизации компонентов ARGB. Начиная с версии 2.2.19, SignalRGB поддерживает Pure Base 500DX, Silent Loop 2 и все модели вентиляторов Light Wings с яркими световыми эффектами и опциями синхронизации. Единственное требование — они должны быть подключены к совместимой материнской плате или внешнему контроллеру ARGB.

SignalRGB доступен в бесплатной базовой версии, которая предлагает полное управление RGB и специальные световые эффекты для совместимых устройств ARGB, включая вентиляторы, материнские платы, модули памяти, клавиатуры, мыши, гарнитуры, мониторы и многое другое. SignalRGB Pro, доступный по подписке, предлагает дополнительные возможности, предназначенные специально для энтузиастов аппаратного обеспечения и геймеров. Среди них управление вентиляторами, мониторинг оборудования, расширенные световые эффекты, специальные игровые интеграции и визуализаторы звука. Продукты ARGB подключаются к совместимому контроллеру без дополнительного программного обеспечения или драйверов.