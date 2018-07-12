Продвинутый вариант телефона Honor 9 Lite

Размер дисплея составляет 5,65 дюйма, разрешение – 2160 х 1080 пикселей, формат равен 18:9. Электронная начинка изготовлена на базе фирменного чипсета Kirin 659. Рабочей средой для софта служит 8-й релиз Android и графическая надстройка EMUI 8.0. Еще аппарат имеет две сдвоенные камеры, как сзади, так и спереди. Батарея новинки имеет емкость 3000 мАч.Новинка в сравнении с первоначальной конфигурацией получила увеличенный объем памяти – 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ на внутреннем флэш-носителе. Напомним, арсенал Honor 9 Lite составлял 3 ГБ/32 ГБ. По остальным параметрам особых отличий не наблюдается.Стоимость смартфона составит 16900 тысяч рублей.