Проектор Anker Nebula Cosmos 4K SE оценен в $1300

Компания Anker объявила о выпуске проектора Nebula Cosmos 4K SE, который уже доступен на дебютном американском рынке по цене в 1300 долларов. Новинка оснащается светодиодным и лазерным источниками света (технология HybridBeam), яркостью 1800 ANSI-люмен, отображением 1,07 миллиарда цветовых оттенков, разрешением 3840: 2160 точек (формат 4K UHD), проекцией картинки диагональю до 200 дюймов, системой IEA 4.0 с автофокусировкой в реальном времени и коррекцией трапецеидальных искажений, поддержкой Dolby Vision, интерфейсами HDMI 2.1 eARC, USB-A и AUX, двумя 15-Вт динамиками с поддержкой Dolby Audio, предустановленной операционной системой Google TV, ручкой для транспортировки и корпусом массой 4,5 кг.

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