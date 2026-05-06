Портативный монитор ASUS ZenScreen OLED MQ16FC оценили в 300 евро

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ZenScreen OLED MQ16FC, которая базируется на 16-дюймовой матрице OLED с разрешением 1920:1200 точек. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 60 Гц, контрастностью 100000:1, 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи Delta E ≤ 2, режимом «M Model-P3» с оптимизацией для устройств на macOS и синхронизацией цветопередачи, поддержкой технологий Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, корпусом с размерами 35,9:23,3:9 мм и массой 1,3 кг, двумя интерфейсами USB-C с поддержкой DisplayPort, одним портом Mini-HDMI и 3,5-мм гнездом для наушников, функцией 65-Вт обратной зарядки и автоматическим определением ориентации для мгновенного переключения между альбомным и портретным режимами. Цена монитора в Европе составила 300 евро.

Представлен QD-OLED-монитор GIGABYTE MO32U24…
GIGABYTE представила свой новый игровой монитор MO32U24, призванный установить новые стандарты в индустри…
300-Гц монитор Shengse N50Pro7 оценен в 90 долларов …
Бренд Shengse (принадлежит китайской компании SANC) объявил о выпуске 24,5-дюймового монитора N50Pro7, ко…
Alienware представила доступный OLED-монитор с 240 Гц…
Сегодня компания Alienware официально представила более доступный QD-OLED монитор AW2726DM — это 27-дюймо…
380-Гц монитор Titan Legion X256T оценен в 290 долларов …
Компания Titan Legion пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Titan Legion X256T, которая полу…
280-Гц монитор Titan Legion G27P8 Ultra оценили в 420 доллар…
Компания Titan Legion пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью G27P8 Ultra, которая получила 26…
Samsung выпустила новую технологию дисплея QuantumBlack…
Компания Samsung Display объявила о разработке новой плёнки с низким уровнем отражений и повышенной прочн…
500-Гц монитор BenQ Mobiuz EX271QZ оценили в 895 долларов…
Компания BenQ выпустила на дебютный индийский рынок геймерский монитор Mobiuz EX271QZ, который основан на…
240-Гц монитор Philips Evnia 27M2N5201P оценен в 160 фунтов …
Компания Philips пополнила ассортимент игровых мониторов моделью Evnia 27M2N5201P, которая основана на 27…
GIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHDGIGABYTE M27UP обзор и тесты. Двухрежимный игровой монитор 4K/FHD
Игровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE GS27U обзор и тесты
GIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 ГцGIGABYTE GS25F2 обзор и тесты. Доступный FHD игровой монитор 200 Гц
Игровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тестыИгровой монитор GIGABYTE MO27Q2 с QD-LED 240 Гц. Обзор и тесты
GIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой мониторGIGABYTE M27UP ICE обзор и тесты. Белоснежный, 4К, игровой монитор
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2026
© MegaObzor