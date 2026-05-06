Портативный монитор ASUS ZenScreen OLED MQ16FC оценили в 300 евро

Компания ASUS пополнила ассортимент портативных мониторов моделью ZenScreen OLED MQ16FC, которая базируется на 16-дюймовой матрице OLED с разрешением 1920:1200 точек. Новинка также характеризуется соотношением сторон 16:10, кадровой частотой 60 Гц, контрастностью 100000:1, 95-процентным покрытием цветовой палитры DCI-P3, точностью цветопередачи Delta E ≤ 2, режимом «M Model-P3» с оптимизацией для устройств на macOS и синхронизацией цветопередачи, поддержкой технологий Flicker-Free и Low Blue Light для заботы о глазах пользователей, корпусом с размерами 35,9:23,3:9 мм и массой 1,3 кг, двумя интерфейсами USB-C с поддержкой DisplayPort, одним портом Mini-HDMI и 3,5-мм гнездом для наушников, функцией 65-Вт обратной зарядки и автоматическим определением ориентации для мгновенного переключения между альбомным и портретным режимами. Цена монитора в Европе составила 300 евро.