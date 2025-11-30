Проектор Honor Choice Firefly AI Projector Air оценен в $85

Компания Honor пополнила ассортимент проекторов очень компактной моделью Choice Firefly AI Projector Air, которая получила корпус массой всего 1,22 кг и толщиной 5,5 см. Новинка также характеризуется технологией проецирования 1LCD, разрешением Full HD, заявленной производителем яркостью 280 CVIA люмен (размер проецируемой картинки не указывается), контрастностью 2500:1, четырёхъядерным процессором HiSilicon 352, 32 ГБ встроенной памяти, функцией распознавания жестов на базе ИИ, автоматической калибровкой, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, встроенным U-образным карданом с углом наклона до 160°и ручкой для переноски. Цена проектора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 85 долларов.