Проектор Leica Cine Play 1 Plus оценен в 1670 долларов

Компания Leica объявила о выпуске проектора Cine Play 1 Plus, который основан на источника света в виде тройного RGB-лазера со сроком службы 25000 часов. Новинка характеризуется проекцией изображения в разрешении 4K диагональю от 65 до 300 дюймов, зум-объективом Leica Summicron для регулировки соотношения сторон проекции от 0,9:1 до 1,5:1, яркостью 3500 люмен CVIA, кадровой частотой 120 Гц и разрешением 1920:1080 точек в игровом режиме, 110-процентным покрытием цветовой палитры BT.2020, двумя 10-Вт стереодинамиками с DTS Virtual:X, интерфейсами HDMI, USB и LAN, алюминиевым корпусом и подставкой с возможностью вращения и наклона. Цена проектора на дебютном китайском рынке составляет эквивалент 1670 долларов.

