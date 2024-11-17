Проектор Philips NeoPix 750 оценен в 400 евро

Компания Philips пополнила ассортимент портативных проекторов моделью NeoPix 750, которая оценена на европейском рынке в 400 евро. Новинка характеризуется улучшенным светодиодным источником света с яркостью 700 люмен, возможностью проецировать изображения диагональю до 120 дюймов, разрешением 1920:1080 точек (формат Full HD), заявленным сроком службы до 30 тысяч часов, интерфейсами HDMI, USB-A и USB-C, 3,5-мм гнездом для наушников, двумя 7-Вт динамиками, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi (2,4/5 ГГц) и Bluetooth 4.2, корпусом с габаритами 305:119,5:319 мм, массой 3,9 кг, предустановленной операционной системой LuminOS с поддержкой Netflix, YouTube и других приложений потокового вещания.

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