Проектор Sony MP-CD1 выполнен в довольно компактном корпусе

Корпорация Sony представила мобильный проектор с обозначением MP-CD1. Аппарат Sony MP-CD1 позволяет формировать изображение размером до 120 дюймов по диагонали с расстояния 3,5 метра от экрана или стены. Разрешение устройства составляет 854 * 480 пикселей. Питание аккумулятора обеспечивает батарея емкостью на 5000 мА.ч. Время автономной работы на одной подзарядке достигает двух часов. Весит новинка всего 280 грамм. Новинка наделена 1-ваттным динамиком, портом HDMI и имеет разъём USB Type-C. Оценивается модель MP-CD1 в 400 долларов США.