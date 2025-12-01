Проектор TecSox Aura оценили в 80 долларов

Компания TecSox пополнила ассортимент проекторов компактной и доступной моделью Aura. Новинка характеризуется разрешением 1280:720 точек (формат HD), поддержкой декодирования 4K, яркостью 300 ANSI-люмен, заявленным сроком службы лампы 30 тысяч часов, предустановленной операционной системой Android 12.0 AOSP с поддержкой потоковых сервисов Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar и YouTube, адаптерами Bluetooth 5.1 и двухдиапазонным Wi-Fi 6, портом USB, интерфейсом HDMI, 3,5-мм аудиогнездом, автоматическим обходом препятствий, автоматическим выравниванием экрана, автофокусировкой и функцией трансляции контента с устройства на Android и iOS. Цена проектора на дебютном индийском рынке составляет эквивалент 80 долларов.