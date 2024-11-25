Проектор Thunderobot Silver Wings F60 оценен в 200 долларов

Компания Thunderobot пополнила ассортимент компактных домашних проекторов моделью Silver Wings F60, которая получила корпус с размерами 256:195:157 мм и массой 2,9 кг. Новинка также характеризуется разрешением Full HD, проецированием картинки диагональю от 40 до 120 дюймов, яркостью 800 CVIA, контрастностью 2000:1, поддержкой HDR10, автофокусировкой, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, 2 ГБ оперативной и 32 ГБ флеш-памяти, однокристальной системой HiSilicon, адаптером беспроводной связи Wi-Fi 6, интерфейсами HDMI (ARC) и USB 2.0, 3,5-мм гнездом для наушников и двумя 3-Вт динамиками. Проектор уже доступен для предзаказа на дебютном китайском рынке по цене в 200 долларов.