Проектор Wanbo Vali 1 на Android TV оценен в 200 евро

Компания Wanbo пополнила ассортимент недорогих проекторов моделью Vali 1, которая имеет разрешение 1920:1080 точек (формат Full HD). Новинка также характеризуется яркостью 900 ANSI-люмен, соотношением сторон 1,35:1, размером проецируемого изображения от 40 до 130 дюймов с дистанции от 1,2 до 3,9 метра, контрастностью 3000:1, автофокусировкой, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, регулировкой размера изображения, интерфейсами HDMI и USB, 3,5-мм гнездом, 12-Вт стереодинамиками Hi-Fi, предустановленной ОС Android TV 11, подставкой с углом наклона до 200°, а также корпусом с габаритами 254:188,8:227,6 мм и массой 2,8 кг. Цена проектора составляет 200 евро.

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