Проектор Xiaomi Mi Smart Projector 2 Pro получил поддержку HDR10

Помимо нескольких смартфонов сегодня компания Xiaomi показала проектор Mi Smart Projector 2 Pro, который оценен в 900 евро. Устройство способно выводить изображение разрешением Full HD диагональю от 60 до 120 дюймов при максимальной яркости 1300 кд/м2. Новинка также характеризуется поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10, TOF-датчиком для быстрой фокусировки, автоматической коррекцией трапецеидальных искажений, предустановленной операционной системой Android TV 9.0, пультом дистанционного управления, четырехъядерной платформой Amlogic T972-H с тактовой частотой 2,0 ГГц и графикой Mali-450 MP5, 16 ГБ флеш-памяти, двумя интерфейсами HDMI 2.0, двумя портами USB 2.0, оптическим выходом, 3,5-мм разъемом и RJ-45, встроенным плеером Chromecast, двумя динамиками по 10 Вт, поддержкой Dolby Audio и DTS-HD, размерами 215:201:143 мм и массой 3,7 кг.