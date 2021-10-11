Профессиональная камера для видеоконференций Unear A30

Unear A30 может заинтересовать компании или группу лиц, которые ищут профессиональную камеру для видеоконференций со звуком 360 градусов, с широкоугольной камерой, широкополосной акустической системой и звуком, оптимизированным с помощью искусственного интеллекта. Встроенный микрофон поддерживает полнодуплексный режим и имеет диапазон до 5 м для записи кристально чистого звука. Если кампания Unear достигнет поставленной цели и будет успешно реализована, ожидается, что поставка по всему миру состоится примерно в ноябре 2021 года.