Профессиональный USB-микрофон GXT 255+ ONYX

Компания Trust выпустила новый компьютерный USB-микрофон GXT 255+ ONYX для игр, потоковой передачи и других приложений, который теперь доступен для покупки по цене 240 долларов. Профессиональный микрофон Trust Onyx, оснащенный кардиоидным звуковым паттерном, амортизатором, контролем с нулевой задержкой и стальной штангой , также он оснащен регулируемым светодиодным кольцом подсветки с 6 цветами.

Этот профессиональный мембранный микрофон, разработанный для создателей контента, отлично подходит для потоковой передачи, записи и трансляции любого контента. Благодаря кардиоидному шаблону фоновый шум снижается, что делает этот микрофон подходящим для подкастов, закадрового голоса, прямых трансляций и инструментальных записей. Каждый звук будет записан с максимально возможным качеством.