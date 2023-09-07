Профессиональный монитор Philips 27E2F7901 оценен в $500

Компания Philips пополнила ассортимент мониторов моделью Philips 27E2F7901, которая предназначена для профессиональных создателей контента. Новинка характеризуется 27-дюймовым IPS-экраном с разрешением 3840:2160 пикселей, 98% охватом цветового пространства DCI-P3, 100% охватом цветовой гаммы sRGB, 100% Rec.709 и 108,6% AdobeRGB, пиковой яркостью 400 нит, точностью цветопередачи ΔE<2, 10-битной глубиной цвета, сертификацией DisplayHDR 400, контрастностью 2000:1, регулируемой подставкой, интерфейсами DisplayPort 1.4 и HDMI 2.0, четырьмя разъемами USB-A 3.2 Gen 2, портом USB-C с функцией зарядки других устройств мощностью 96 Вт и KVM-переключателем. Цена монитора составляет 500 долларов.

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