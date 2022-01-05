Профессиональный ноутбук MSI Creator Z16 оценен от $2500

Компания MSI пополнила ассортимент профессиональных ноутбуков моделями Creator Z16 и Creator Z16P, которые появятся в продаже по цене от 2500 и 3000 долларов соответственно. Creator Z16P оснастили 16-дюймовым IPS-экраном с соотношением сторон 16:10, разрешением QHD, кадровой частотой 165 Гц, 100% охватом цветовой гаммы DCI-P3 и поддержкой не входящего в комплект поставки стилуса MSI Pen, чипом Intel Core i9-12900H, до 64 ГБ оперативной памяти DDR5-4800, видеокартами NVIDIA с GeForce RTX 3080 Ti с 16 ГБ памяти в топовой версии, одним разъемом USB Type-C с Thunderbolt 4 и одним DisplayPort, интерфейсами USB 3.2 Gen2 Type-C и USB 3.2 Gen 2 Type-A, аккумулятором на 90 Втч, размерами 359:256:19 мм и массой 2,39 кг.

Creator Z16 характеризуется процессорами Intel Alder Lake с Core i7-12700H в топовой конфигурации, до 64 ГБ ОЗУ DDR5-4800, дискретной графикой вплоть до GeForce RTX 3060 с 6 ГБ памяти, 16-дюймовым дисплеем с соотношением сторон 16:10, разрешением 2560:1600 точек, частотой 120 Гц и 100% охватом цветовой палитры DCI-P3, двумя интерфейсами USB Type-C с поддержкой DisplayPort и Thunderbolt 4, двумя разъемами USB 3.2 Gen2 Type-A, батареей на 90 Втч, габаритами 359:256:15,9 мм и массой 2,2 кг.