Проигрыватель винила AT-LP120XUSB

Система стабилизации диска AT-LP 120 XUSB обеспечивает плавное вращение виниловой пластинки — это способствует равномерному звучанию без искажений. Установка иглы на поверхность пластинки облегчается наличием съёмного фонарика. Подключение к ПК для оцифровки пластинок производится с помощью USB-порта на корпусе проигрывателя, в комплекте с которым поставляется приложение Audacity для работы со звуком.По сравнению с прошлой моделью LP 120 USBHC, обновленный проигрыватель стал на 15 миллиметров тоньше и на 2,7 килограмма легче. Одним из главных изменений новинки стало появление отключаемого фонокорректора. Проигрыватель способен самостоятельно корректировать уровень сигнала в зависимости от подключаемого оборудования, при этом нет необходимости в установке дополнительных устройств между проигрывателем и усилителем.Стоимость новинки составит 29990 тысяч рублей.