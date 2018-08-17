Производитель чехлов раскрыл дизайн Sony Xperia XZ3

Немецкий ритейлер TVCMall опубликовал рендеры еще не представленного смартфона Sony Xperia XZ3, облаченного в защитный чехол. Самое главное, это одинарная основная камера. Судя по всему, здесь используется новый 48-Мп датчик изображения Sony IMX586. Также отметим сканер отпечатков пальцев под камерой и довольно заметные рамки на передней панели.

По предварительным данным, смартфон получит топовый чипсет Qualcomm Snapdragon 845, 6 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, 5,7 дюймовый дисплей с разрешением 2160:1080 пикселей, 12 Мп фронтальную камеру и предустановленную операционную систему Android 8. Официальная презентация Sony Xperia XZ3 запланирована на 30 августа. Тогда же будут показаны модели Xperia XZ3 Compact и Xperia XZ3 Premium.