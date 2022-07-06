Производители Windows-ноутбуков переживают из-за релиза MacBook Air М2

Сообщается, что Apple M2 MacBook Air, выпущенный 15 июля, обеспокоил некоторых производителей ноутбуков на базе Windows, которые полагают, что портативный Mac поглотит их продажи. Предстоящий MacBook Air будет иметь самый значительный редизайн за последние годы, и одно только это изменение может оправдать покупку. Согласно отчету DigiTimes, который был обнаружен MacRumors, производители ноутбуков, использующие процессоры Intel, похоже, сильно переживают перед выпуском M2 MacBook Air. Один из поставщиков полагает, что в категории более дорогих ноутбуков будущий ноутбук будет продаваться значительно лучше, чем его конкуренты. Стоимость MacBook Air M2 в США составляет 1199 долларов за базовую конфигурацию, включающую 8 ГБ унифицированной оперативной памяти и 256 ГБ хранилища PCIe NVMe, а также блок питания мощностью 30 Вт.

Память и внутреннее хранилище будут ограничивать многих клиентов, поэтому им придется настраивать свои машины перед их заказом, поскольку MacBook Air M2 нельзя проапгрейдить после покупки. Добавление большего количества унифицированной оперативной памяти и хранилища сделает M2 MacBook Air более дорогим ноутбуком, с немного более быстрой версией M2, 512 ГБ SSD и 16 ГБ RAM стоимостью 1699 долларов, что делает его действительно дорогим. Не всем производителям ноутбуков с Windows стоит беспокоиться, поскольку они уже продают различные модели по значительно более низким ценам. А вот во флагманском сегменте проблемы точно будут.