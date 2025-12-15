Производители смартфонов снизят объём ОЗУ в будущих моделях

Затяжной дефицит DRAM может заставить производителей смартфонов вернуть такие, казалось бы, забытые возможности, как поддержка карт microSD, однако это будет сопровождаться серьёзными компромиссами. В частности, компании могут начать упрощать характеристики будущих устройств, снижая общий объём оперативной памяти. Согласно новому отчёту, производители способны выпускать начальные модели всего с 4 ГБ оперативной памяти, а также замедлить внедрение чипов на 16 ГБ во флагманских смартфонах. Такие компании, как Samsung, уже сокращают производство HBM и смещают фокус в сторону выпуска DDR5, чтобы повысить прибыльность, что наглядно показывает масштаб проблемы.

Ещё недавно смартфоны в топовых конфигурациях предлагались с 24 ГБ оперативной памяти, однако это может остаться в прошлом. TrendForce сообщает, что текущий дефицит DRAM, который ранее прогнозировался как минимум до 4 квартала 2027 года, вынудит производителей оснащать бюджетные смартфоны лишь 4 ГБ памяти. И это просто ужасная новость — по данным Counterpoint Research, Samsung Galaxy A16 5G стал самым продаваемым Android-смартфоном в 3 квартале 2025 года и при этом оснащается 8 ГБ памяти. Это означает, что в случае официального снижения характеристик покупателям придётся увеличивать бюджет. Модели среднего сегмента, которые обычно получали до 12 ГБ оперативной памяти, в будущем могут ограничиться 6 ГБ или 8 ГБ. Для пользователей это очень плохие новости на самом деле.