Производительный смартфон Realme Neo7 оценен в $290

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme Neo7, которая предлагает очень высокую производительность и автономность по скромной цене.

Новинку оснастили 6,78-дюймовым 8T LTPO OLED-экраном BOE S2 с разрешением 2780:1264 точек, адаптивной кадровой частотой 120 Гц, глобальной пиковой яркостью 1600 нит и частотой дискретизации касания 2600 Гц, 4-нанометровым процессором MediaTek Dimensity 9300+ с тактовой частотой до 3,4 ГГц, системой охлаждения на 7700 мм², ОЗУ LPDDR5X, флеш-памятью UFS 4.0, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп (датчик Sony IMX882 с оптической стабилизацией) и 8 Мп (сверхширик), аккумулятором ёмкостью 7000 мАч, поддержкой 80-Вт проводной быстрой зарядки, а также защитой от воды и пыли в соответствии со степенями IP68 и IP69. Смартфон появится в продаже на дебютном китайском рынке по цене в 290, 315, 345, 385 и 455 долларов за конфигурации с 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 12/512 ГБ, 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и встроенной памяти соответственно.
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