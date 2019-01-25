Производительность и тишина скомпенсированы в новом корпусе Phanteks Eclipse P600S

В модельном ряду корпусов Phanteks очередное пополнение - Eclipse P600S.

Хотя на первый взгляд он выглядит довольно обычным, если бы не интересная функция, которая позволяет вам работать либо в бесшумном, либо в высокопроизводительном режиме с улучшенным потоком воздуха. Вы можете отдавать предпочтение воздушному потоку во время игры, но при работе с таблицей сосредоточьтесь на тишине.

На его верхней и фронтальной гранях имеются съёмные панели, покрытые с внутренней стороны слоем шумопоглощающего материала. В зависимости от предпочтений владельцы могут убрать эти панели, обнажив вентиляционные отверстия, или оставить их на месте, что положительно скажется на уровне шума системы.

Eclipse P600S поставляется с предварительно установленными тремя 140-мм вентиляторами. Внутри предусмотрено место для системной платы формата E-ATX, процессорного кулера высотой 190 мм, семи карт расширения длиной до 435 мм, а также четырёх 3,5- и трёх 2,5-дюймовых накопителей. Во фронтальной части корпуса можно установить 360/420-мм радиатор СЖО, а в верхней и задней имеются места под 280/360-мм и 120/140-мм охладители. Допускается установка семи 120-мм или шести 140-мм вентиляторов. На панели ввода-вывода доступны два порта USB 3.0, один USB 3.1 Type-C и два 3,5-мм аудиоразъёма.

Eclipse P600S будет доступен в черном, сером и белом цвете, с пятилетней гарантией по цене от 130 до 150 €.