Производительность и тишина скомпенсированы в новом корпусе Phanteks Eclipse P600S

2019-01-25, Автор - Anna; Продукт - Phanteks Eclipse P600S ; [97]
В модельном ряду корпусов Phanteks очередное пополнение - Eclipse P600S.

Хотя на первый взгляд он выглядит довольно обычным, если бы не интересная функция, которая позволяет вам работать либо в бесшумном, либо в высокопроизводительном режиме с улучшенным потоком воздуха. Вы можете отдавать предпочтение воздушному потоку во время игры, но при работе с таблицей сосредоточьтесь на тишине.

На его верхней и фронтальной гранях имеются съёмные панели, покрытые с внутренней стороны слоем шумопоглощающего материала. В зависимости от предпочтений владельцы могут убрать эти панели, обнажив вентиляционные отверстия, или оставить их на месте, что положительно скажется на уровне шума системы.

Eclipse P600S поставляется с предварительно установленными тремя 140-мм вентиляторами. Внутри предусмотрено место для системной платы формата E-ATX, процессорного кулера высотой 190 мм, семи карт расширения длиной до 435 мм, а также четырёх 3,5- и трёх 2,5-дюймовых накопителей. Во фронтальной части корпуса можно установить 360/420-мм радиатор СЖО, а в верхней и задней имеются места под 280/360-мм и 120/140-мм охладители. Допускается установка семи 120-мм или шести 140-мм вентиляторов. На панели ввода-вывода доступны два порта USB 3.0, один USB 3.1 Type-C и два 3,5-мм аудиоразъёма.

Eclipse P600S будет доступен в черном, сером и белом цвете, с пятилетней гарантией по цене от 130 до 150 €.

Комментарии:
Смартфон Redmi Note 7 в качестве раздело...
Смартфон Redmi Note 7 в качестве разделоРуководитель бренда Redmi Лю Вейбинг опубликовал очередное видео, которое демонстрирует прочность смартфо...
Opera Touch доступна для iPad...
Opera Touch доступна для iPadOpera Touch дебютировала на iOS еще в октябре, но браузер предназначался только для iPhone, а не для iPad...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплей...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплейКазуальные игры всегда стремятся удивить потенциального геймера своими механиками — иногда они действител...
Представлен концепт Vivo Apex 2019 без п...
Представлен концепт Vivo Apex 2019 без пVivo официально представила концепт революционного Apex 2019 на мероприятии в Пекине. Apex 2019 - это тел...
Microsoft Office появился в Mac App Stor...
Microsoft Office появился в Mac App StorMicrosoft Word, Excel, PowerPoint, Outlook, OneNote и OneDrive теперь доступны в Mac App Store. Вы можете...
Самый компактный 17-дюймовой игровой ноу...
Самый компактный 17-дюймовой игровой ноуКомпания ASUS представила обновлённый ноутбук ROG Zephyrus — с модельным номером S GX701. И первое большо...
Две новые пары умных часов от Honor...
Две новые пары умных часов от HonorHonor выпустила два новых носимых устройства, Honor Watch Magic и Honor Band 4. Часы Magic имеют круглый ...
Samsung Galaxy A9 Pro (2019) оказался гл...
Samsung Galaxy A9 Pro (2019) оказался глКомпания Samsung представила в Корее смартфон Galaxy A9 Pro (2019), который есть не что иное как Galaxy A...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор GUTREND FUSION 150. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкойОбзор GUTREND FUSION 150. Робот-пылесос с влажной и сухой уборкой
Обзор DELL INSPIRON 5370. Легкий и стильный ноутбук с Radeon 530Обзор DELL INSPIRON 5370. Легкий и стильный ноутбук с Radeon 530
Обзор Street Storm CVR-N8810W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-FiОбзор Street Storm CVR-N8810W-G. Видеорегистратор с GPS и Wi-Fi
Обзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и YoutubeОбзор Razer Seiren X. Микрофон для стримов на Twitch и Youtube
Обзор Honor View 20 128GB. Обзор Honor View 20 128GB.
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплей...
Обзор Big Big Baller. Необычный геймплейКазуальные игры всегда стремятся удивить потенциального геймера своими механиками — иногда они действител...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. Компа...
Предварительный обзор ASUS Y406UA. КомпаЕсть определенный сегмент пользователей, которым не нужен мощный ноутбук, им нужно решение для общения, р...
Honor View 20 официально представлен в Р...
Honor View 20 официально представлен в Р22 января в Москве состоялась презентация Honor View 20. Он стал первым смартфоном со встроенной фронталь...
Предварительный обзор Honor View 20. Тел...
Предварительный обзор Honor View 20. ТелНекоторое время назад, когда в сети только-только появилась информация о смартфонах с вырезом в дисплее в...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территорию...
Обзор Paper.io 2. Захватываем территориюВ последнее время казуальные игры не выделяются какой-то уникальностью и напоминают друг друга практическ...
Предварительный обзор Cougar Immersa Pro...
Предварительный обзор Cougar Immersa ProДля подавляющего большинства современных геймеров игровая гарнитура является чем-то большим, нежели прост...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартф...
Обзор Color Bumb 3. Напрягаем ваш смартфСкажу честно — большинство современных казуальных игр не вызывают у меня каких-то теплых чувств, не говор...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1...
Предварительный обзор Lenovo ThinkPad X1В последнее время пользователи привыкли думать, что единственным рабочим ноутбуком является MacBook. Но, ...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательная...
Обзор Slope Run. Простая и увлекательнаяОт казуальных игр мы требуем либо простого и понятного геймплея, который позволит зайти в игру и сразу по...
Предварительный обзор ASUS StudioBook S....
Предварительный обзор ASUS StudioBook S.В последнее время мы все привыкли к тому, что для работы есть один ноутбук — MacBook Pro. Конечно, можно ...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. Лучши...
Обзор Ace Combat 7: Skies Unknown. ЛучшиМне всегда нравились японские разработчики своей любовью к деталям и мелочам, на которые обычно все закры...
Предварительный обзор Raijintek Delos RB...
Предварительный обзор Raijintek Delos RBВ последнее время производители компьютерного железа стали активно работать в направлении дизайнерских ре...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor